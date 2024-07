TMW Fiorentina, doppio fronte in entrata: al lavoro per Brescianini e Lucca, le ultime

La Fiorentina continua a lavorare ai volti nuovi da consegnare a mister Palladino per il ciclo che sta per aprirsi in viola. In attesa di Kean, che nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche con la società toscana, c'è un doppio fronte sul quale Pradè e Goretti stanno continuando a lavorare.

Secondo quanto appreso da TMW, infatti, la Fiorentina prosegue nel corteggiamento sul centrocampista Marco Brescianini, di proprietà del Frosinone con cui si è messo in luce nella scorsa stagione nonostante alla fine i ciociari siano retrocessi in Serie B, e sul centravanti Lorenzo Lucca, di recente riscattato dall'Udinese.

Per quanto riguarda Brescianini, la distanza tra la richiesta del Frosinone (12 milioni di euro) e la prima offerta viola delle scorse settimane (8) potrebbe presto accorciarsi ancora. Sul conto di Lucca, l'Udinese ha posto in essere una valutazione da circa 15 milioni di euro. E l'arrivo di Kean non chiuderà le porte.