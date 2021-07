Fiorentina, Dragowski: "Con Italiano impariamo a giocare la palla. Posso migliorare in tutto"

Al termine della seconda giornata di ritiro la Fiorentina ha organizzato un evento all'interno del Viola Village, location inaugurata stamane alla presenza di Joe Barone e del Sindaco di Moena. Per la "Social Viola Night" di stasera i protagonisti sono stati i portieri, a partire dal numero uno Bartlomiej Dragowski: "Agli Europei ho tifato anche Italia, ormai è la sesta stagione qui alla Fiorentina, aspetto qualche anno e faccio il passaporto italiano (ndr: ride). Difetti di Terracciano? Difficile trovare qualcosa di negativo su Pietro, è un ragazzo d'oro, sempre disponibile. Personalmente credo di dover migliorare ancora in tutto, soprattutto sulla testa. Ci sto lavorando. Le parate più difficili? Sono quelle più facili, quando la palla ti arriva lenta c'è più pericolo di sbagliare. Con Italiano stiamo imparando molto nel gioco coi piedi, con gli allenatori precedenti eravamo abituati a giocare poco la palla. La barba? L'ho tagliata perché era troppo fastidiosa, poi anche a casa avevo problemi con la mia fidanzata (ride, ndr). I tifosi ci mancano, soprattutto nei momenti difficili, quando ci davano una spinta in più. I tifosi sono fondamentali, quando sei stanco fisicamente una mano significa tanto", le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it.