Fiorentina, Dragowski è fra i papabili per difendere i pali del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund cerca un portiere. Il club tedesco, riporta Sport 1, non sarebbe del tutto soddisfatto del rendimento di Roman Burki e fra i nomi sondati c'è quello di Bartlomiej Dragowski della Fiorentina. La lista comprende anche diversi altri nomi, tra cui il più sorprendente: Alexander Nübel. Lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione, che sia in prestito o a titolo definitivo. Nella settimana passata l'agente del portiere ha dichiarato: "Non può esserci un altro anno come questo, perché giocare per un giovane giocatore è fondamentale". L'accostamento al Dortmund fa scalpore, considerando il passato di Nübel, che non solo è un giocatore del Bayern ma soprattutto è stato capitano dei nemici storici dello Schalke 04.