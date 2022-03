Fiorentina, Duncan: "Ikoné poteva fare meglio, capita. Abbiamo dimostrato personalità"

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha analizzato così ai microfoni del canali ufficiali del club il pareggio per 1-1 contro l'Inter, iniziando dall'errore di Ikone a fine gara davanti ad Handanovic: "Penso che noi sappiamo la qualità di Ikoné, poteva fare meglio, ma non è semplice in quel momento della partita. La squadra ha dato un buon segnale oggi, ci teniamo stretti il pareggio ed andiamo avanti".

Avete giocato una partita di personalità.

"Penso che la squadra abbia dimostrato di avere coraggio, abbiamo gestito bene la palla e siamo riusciti anche a fare molto bene, limitando una squadra come l'Inter. Abbiamo fatto un passo in avanti, dobbiamo continuare a dare questi segnali con queste prestazioni".

Nel primo tempo li avete messi sotto.

"Non è stato facile perché l'Inter è forte, lo dimostra sempre ogni settimana. La squadra, venendo a San Siro e giocando una gara così di spessore, meritava qualcosa in più, ma è andata così e guardiamo avanti".

L'Inter era comunque un avversario importante.

"Sì, sicuramente. Loro hanno un obiettivo particolare, ma noi siamo venuti qui per dare continuità alle prestazioni e siamo arrivati a questo punto. Potevamo fare meglio, ma già dimostrando di avere questa personalità va bene così".