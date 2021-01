Fiorentina e Inter vanno ai supplementari: al 90' risultato bloccato sull'1-1

vedi letture

Fiorentina-Inter si deciderà ai supplementari oppure ai calci di rigore! Al 90' la sfida termina col risultato di 1-1 e l'arbitro Massa è costretto ad allungare questi ottavi di finale di Coppa Italia in turno unico. Dopo il gol del vantaggio nel primo tempo segnato da Vidal su calcio di rigore conquistato da Sanchez per fallo di Terracciano, nella ripresa è stato Kouamé a sfruttare una palla in uscita dall'area nerazzurra per stoppare e calciare fortissimo sotto l'incrocio di Handanovic. Dopo il pari viola, l'Inter ha avuto due occasioni clamorose, una con Hakimi che d'esterno ha calciato a lato, e una con Sanchez che da un metro dalla linea calcia colpevolmente a lato. Extra-time e partita ancora tutta da vivere e decidere.