Fiorentina, Fagioli sta tornado a brillare da mezz'ala: contro il Bologna avrà una nuova chance

Finalmente Nicolò Fagioli è tornato a brillare nella Fiorentina. A Vienna, il centrocampista classe 2001 ha offerto una prestazione convincente, ricordando a tutti le sue qualità tecniche e la visione di gioco che lo avevano reso una delle promesse più interessanti del calcio italiano. Dopo settimane difficili e tre panchine consecutive contro Como, Pisa e Roma, il giocatore si è ripreso spazio e fiducia, confermando le prime buone sensazioni già intraviste a San Siro.

Tornato nel ruolo di mezzala, ha dato ritmo e verticalità alla manovra, sfiorando l’assist perfetto per Roberto Piccoli e creando più volte la superiorità numerica. Una prestazione che potrebbe rappresentare la svolta della sua stagione.

Il giocatore sembra che pian piano stia ritrovando fiducia e condizione e adesso l’obiettivo dell’allenatore è dargli continuità, puntando su di lui già dalla prossima sfida contro il Bologna. La Fiorentina conta sulla sua creatività per dare maggiore qualità al centrocampo, e il giocatore è consapevole di dover restituire fiducia e aspettative. La speranza è che la scintilla accesa a Vienna segni l’inizio di una nuova fase per Fagioli, utile non solo alla squadra viola, ma anche alla Nazionale, che ha bisogno di talenti come lui per costruire il futuro e sognare in grande. Lo scrive il Corriere dello Sport.