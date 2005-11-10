Ufficiale
Arezzo, arriva Gianmarco Cipriani: accordo fino al giugno 2029
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La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gianmarco Cipriani, attaccante classe 2008 proveniente dall’Aranova. Alto 1,89, mancino naturale. Nel suo ultimo campionato ha realizzato 7 gol e fornito 2 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione dell’area tecnica amaranto. Il calciatore ha sottoscritto con l’Arezzo un contratto di apprendistato fino al 30 giugno 2029.
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