Ufficiale
Latina, Luigi Carillo rinnova il contratto fino al 30 giugno 2028
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Il Latina Calcio 1932 comunica di aver prolungato il contratto di Luigi Carillo, che vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028.
Arrivato nel mercato di gennaio, il difensore ha saputo conquistare rapidamente la fiducia della società e dell’ambiente, mettendo al servizio della squadra esperienza, leadership e solidità.
Il prolungamento dell’accordo testimonia la volontà di costruire il futuro partendo da certezze importanti, consolidando un reparto che continuerà ad avere in Carillo uno dei suoi punti di forza.
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