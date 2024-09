Fiorentina, Ferrari: "La vittoria con la Lazio serviva a tutti. Davanti abbiamo fatto gran lavoro"

vedi letture

Derby toscano alle 18:00 tra Empoli e Fiorentina. I padroni di casa, guidati da D’Aversa, sono imbattuti e sognano il primato. I viola di Palladino, a 6 punti, cercano la svolta. Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è intervenuto a Sky Sport prima della gara, commentando il momento della squadra e la recente vittoria contro la Lazio.

Quanto vi serviva la vittoria contro la Lazio?

"Serviva tanto, serviva per il gruppo, serviva per i tifosi, serviva per il mister, ci serviva perché abbiamo bisogno di continuità adesso. Dobbiamo svoltare, e la prima vittoria ci è servita, ci siamo riusciti perché non abbiamo mollato. Questa è un'annata altrettanto importante che dobbiamo affrontare nello stesso modo, se non di più".

Sul progetto "Quarto Tempo" presentato al Viola Park cosa ci dice.

"Si tratta di un progetto a cui, da quando è arrivata la famiglia Commisso con Joe Barone, hanno dedicato tempo, risorse, entusiasmo. È uno di quei progetti che fa bene al calcio, che fa pensare che ci possano essere tanti piccoli gesti che rendono felici tantissime persone e loro hanno reso felice anche noi".

Su Colpani e Gudmunsson, la Fiorentina è migliorata molto sulla trequarti...

"Sicuramente era una delle situazioni che dovevamo migliorare rispetto alle passate stagioni, pensiamo di aver fatto un buon lavoro, pensiamo di aver trovato persone, oltre che giocatori, giusti per quello che ci serve e che ci possono dare. Poi c'è anche tutto il resto che parte dalla porta in su, però sicuramente davanti è stato fatto un gran lavoro".