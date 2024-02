Fiorentina-Frosinone, le formazioni ufficiali: Belotti dal primo minuto. Beltran ok

vedi letture

La Fiorentina ha diramato la formazione ufficiale per la sfida di oggi contro il Frosinone. Beltran agirà sulla linea dei trequartisti insieme a Nico Gonzalez e Ikoné, mentre davanti ci sarà l'esordio dal primo minuto di Belotti. Duncan e Mandragora i due prescelti a centrocampo, panchina per Bonaventura, Nzola e Sottil. Il Frosinone risponde con Soulé e Kaio Jorge, ma a completare il tridente c'è Seck.

Fiorentina (4-2-3-1)

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Frosinone

Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Queste le parole di ieri di Italiano. "Arriviamo da un momento non esaltante dal punto di vista dei risultati, dei punti aggiunti alla nostra classifica, di qualche episodio che è girato non dalla nostra parte. Paghiamo secondo me qualche errore di troppo, vedi dal dischetto o i 4 minuti di follia a Lecce che non ci hanno permesso di vincere. Dobbiamo cercare di reagire ed essere diversi da quelli dell'ultimo periodo e ripeto dopo questa settimana dobbiamo confermare e dimostrare che abbiamo quello spirito e voglia di rivalsa che sempre ci ha contraddistinto".

Queste quelle di Di Francesco. "Sicuramente è giusto che analizzino i numeri soprattutto se sono a nostro sfavore ma credo che ci rispettino come hanno fatto tante squadre. Quest'anno non abbiamo mai vinto, abbiamo fatto pochi punti fuori casa. E' normale che la Fiorentina in casa voglia vincere ma quel che determina tutto non sono le chiacchiere ma il campo. Dobbiamo dare tutto per la maglia e credo che al di là di tutto questa squadra meriti qualcosa di più per quanto mostrato. Il nostro obiettivo comunque non si lega ad una singola gara ma su 38 perchè l'obiettivo è la salvezza".