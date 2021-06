Fiorentina, futuro lontano dal Franchi per Milenkovic: la Juventus torna sul centrale serbo

vedi letture

Il futuro di Nicola Milenkovic è ancora incerto. Il centrale classe '97 ha un contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2022 e non sembra essere intenzionato a rinnovare con i gigliati. Questo spalanca le porte per la cessione dell'ex Partizan: alla Juventus - scrive Tuttosport - il ragazzo piace, ma in bianconero non sarebbe fra i titolari. La situazione però potrebbe cambiare in caso di cessione di Demiral.