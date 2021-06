Fiorentina-Gattuso, contratto potrebbe non essere depositato: viola cercano nuovo tecnico?

Fiorentina-Mendes-Gattuso, un affare sempre più difficile. In questi ultimi minuti, secondo quanto riportato dai colleghi del TGR Rai Toscana, si vivono momenti di alta tensione in casa Fiorentina. Le parti di comune accordo potrebbero non depositare il contratto già firmato in Lega. La società viola sembra essere già alla ricerca di un nuovo allenatore che sostituisca l'uscente Gattuso.