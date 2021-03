Fiorentina, Gattuso in pole per la panchina del prossimo anno: occhio anche a De Zerbi e Juric

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome in pole per occupare il ruolo di prossimo allenatore della Fiorentina è quello di Gennaro Gattuso. Il tecnico, che in estate lascerà il Napoli, è il preferito attualmente tra i profili presi in considerazione anche se non devono essere depennati neanche De Zerbi, Juric e il sogno Sarri.