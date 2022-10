Fiorentina, gli agenti di Terracciano incontrano i dirigenti: rinnovo più vicino per il portiere

Pietro Terracciano si avvicina al rinnovo con la Fiorentina. I suoi agenti, Federico Pastorello e Andrea Moretti, si trovano in questo momento a Firenze presso il Centro Sportivo viola per incontrare i dirigenti e provare a perfezionare l'accordo. Terracciano, dopo la scorsa stagione vissuta da titolare, ha iniziato anche questa stagione davanti nelle gerarchie rispetto a Gollini, acquistato la scorsa estate in prestito dall'Atalanta. A riportarlo è Firenzeviola.it.