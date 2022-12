Fiorentina, Gollini può salutare a gennaio: ipotesi Bologna dopo il rientro all'Atalanta

Come riportato da La Gazzetta dello Sport i delusi in casa Fiorentina se ne andranno già a gennaio. Su tutti Zurkowski che ha mercato e potrebbe essere usato anche come pedina di scambio. Valutazioni in corso per Maleh, Ranieri e Duncan. Da sciogliere il nodo Pierluigi Gollini. L’impressione è che l’avventura possa presto terminare con il portiere destinato a tornare all’Atalanta prima di trasferirsi altrove, magari al Bologna.