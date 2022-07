Fiorentina, Gollini: "Si respira una bella aria qui. Si sta creando qualcosa di bello"

Il neo portiere della Fiorentina, Pierluigi Gollini, ha parlato dal palco del Viola Village a Moena per la prima presentazione ai tifosi. Queste le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Nello spogliatoio ascoltiamo musica latinoamericana, hip-hop, mettere d’accordo tutti non è facile. I sudamericani ascoltano più il reggaeton. Non c’è il titolo perfetto, non sarebbe giusto dire una cosa che non ha il valore di questo ritiro. Dai, forse però la colonna sonora, qui, potrebbe essere In The Air di Phil Collins visto che si ispira a qualcosa di bello nell'aria, la stessa che si sta creando qui".