Fiorentina, Goretti: "Kean, mesi complicati ma vuole esserci. Solomon dopo la sosta"
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Il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla partita contro la Cremonese. E ha dato qualche aggiornamento sulle condizioni dei giocatori acciaccati:
I tempi di recupero di Solomon e quanti minuti ha Kean?
"Solomon sta finendo il percorso riabilitativo, lo riavremo dopo la sosta. Kean? Decide il mister: ha avuto mesi complicati, si sono sovrapposti due infortuni. Ha lavorato tanto, facendo doppie sedute tutti i giorni dopo Udine. Vuole esserci e aiutare i compagni, deciderà il mister".
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