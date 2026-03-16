Fiorentina, Goretti: "Kean, mesi complicati ma vuole esserci. Solomon dopo la sosta"

Il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla partita contro la Cremonese. E ha dato qualche aggiornamento sulle condizioni dei giocatori acciaccati:

I tempi di recupero di Solomon e quanti minuti ha Kean?

"Solomon sta finendo il percorso riabilitativo, lo riavremo dopo la sosta. Kean? Decide il mister: ha avuto mesi complicati, si sono sovrapposti due infortuni. Ha lavorato tanto, facendo doppie sedute tutti i giorni dopo Udine. Vuole esserci e aiutare i compagni, deciderà il mister".