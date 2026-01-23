Fiorentina, Goretti presenta Fabbian e Harrison: "Colpito dalla loro energia, umiltà ed entusiasmo"

La Fiorentina ha presentato quest'oggi presso il 'Wind3 Media Center' del Viola Park Giovanni Fabbian e Jack Harrison, due giocatori arrivati negli scorsi giorni rispettivamente dal Bologna e dal Leeds. Prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a 15 milioni in caso di salvezza, la formula per l'italiano; prestito con diritto di riscatto a 7 milioni per l'inglese.

Prima della conferenza, sono stati presentati dal direttore sportivo Roberto Goretti, il quale ha prima voluto ricordare il presidente Rocco Commisso, scomparso nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 all'età di 76 anni: "Volevo rivolgere un pensiero al nostro Presidente. Porteremo dentro di noi quello che è stato il suo esempio e la sua carica e rispetteremo i valori che ci trasmetteva nella quotidianità. Colgo l'occasione per mandare un abbraccio a tutta la sua famiglia".

Su Fabbian e Harrison, invece, Goretti ha detto: "Siamo contenti di avere con noi Giovanni e Jack. Sono due ragazzi simili per ciò che trasmettono in campo. Di loro ci ha colpiti l'energia, l'umiltà e l'entusiasmo".