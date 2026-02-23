Fiorentina, Goretti: "Vanoli si è fatto apprezzare per le qualità umane. Serve equilibrio"

Alla vigilia della gara tra Fiorentina e Pisa, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, il direttore tecnico viola Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole hanno toccato diversi temi: la crescita della squadra dopo mesi difficili, l’impatto del tecnico Paolo Vanoli e il contributo dei nuovi arrivati nel mercato invernale. Goretti ha insistito sulla necessità di mantenere equilibrio e continuità, qualunque sia l’esito del match contro i toscani.

Direttore, dal 6 dicembre, dopo la partita contro il Sassuolo in cui chiedeva maggiore responsabilità e senso di appartenenza, cosa è cambiato dal suo punto di vista?

"Chiedevo cose molto semplici. Era una risposta a quanto aveva espresso il campo e ai comportamenti dei nostri ragazzi in quelle settimane. Da allora, come anche prima, abbiamo ricercato equilibrio, professionalità e serietà. Niente di particolare, solo la consapevolezza che queste qualità devono essere la base del nostro lavoro."

Vanoli ha detto che questa è una partita che vale nove punti e ha chiesto una Fiorentina 'provinciale' nel senso positivo del termine, per andare a prendere punti pesanti. Quanto è entrato nella testa dei giocatori in questi mesi?

"È partito da una situazione molto complessa, molto difficile. È stato bravo, credo che Paolo, come allenatore, si sia fatto apprezzare soprattutto per le sue qualità umane. Da parte di tutti c’è grande rispetto nei suoi confronti. La partita è certamente importante, lo dice la classifica, ma serve equilibrio. E servirà equilibrio anche domani, qualunque sia stato il risultato di questa sera."

Brescianini, Harrison, Solomon, Rugani: per la prima volta saranno tutti in panchina. Quanto sta incidendo il mercato e quali risultati sta constatando?

"Credo che il mercato rappresenti un ulteriore passaggio di questo cambiamento che stiamo vivendo durante la stagione. Sono arrivati ragazzi in gamba, con mentalità e testa pulita, consapevoli della situazione della squadra. Hanno portato energia nuova e un atteggiamento positivo che ci sta aiutando nel percorso di crescita."