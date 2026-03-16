Fiorentina, Goretti: "Lavoriamo per salvare questa stagione"

Il dirigente della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 29^ giornata.

Sensazioni?

"Partita importanti, come tutte fino al 24 maggio. la Fiorentina deve riuscire a centrare un obiettivo molto importante".

I tempi di recupero di Solomon e quanti minuti ha Kean?

"Solomon sta finendo il percorso riabilitativo, lo riavremo dopo la sosta. Kean? Decide il mister: ha avuto mesi complicati, si sono sovrapposti due infortuni. Ha lavorato tanto, facendo doppie sedute tutti i giorni dopo Udine. Vuole esserci e aiutare i compagni, deciderà il mister".

State lavorando per giugno o per un periodo più lungo?

"Il presidente Commisso è molto presente, Paratici e Ferrari lavorano fianco a fianco e con molto entusiasmo. La Fiorentina, nei mesi di novembre e dicembre, ha deciso di intraprendere un percorso su quello che sarà il modello per il futuro ma guardando sempre anche all'oggi. Dobbiamo salvare questa stagione e lavorare per quella che sarà la Fiorentina del domani".