Fiorentina, Gosens: "Un infortunio in questo momento della stagione fa ancora più male"

Robin Gosens è mancato e mancherà alla Fiorentina. L'esterno sinistro si è fermato prima della sfida contro l'Atalanta e, nonostante sembrava si trattasse di un problema risolvibile in poco tempo, ha saltato anche la sfida contro il Milan. Poche ore fa il tedesco ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, aggiornando tutti sulla sua situazione: "Qualche volta la vita ti mette davanti a difficoltà inaspettate. L’infortunio non ci vuole mai, ma in questo momento della stagione fa ancora più male. Sto provando in ogni modo a sistemarmi al più presto e tornare in campo. E nel frattempo faccio il tifo per i miei ragazzi. Forza viola".

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito di un trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo. La gestione dell’edema osseo del piatto tibiale, concordata con il Prof. Finck, sta proseguendo regolarmente e il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Nel pre-partita della sfida contro il Milan di sabato scorso il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari aveva parlato così in merito all'infortunio occorso a Robin Gosens: "Gosens ha avuto un fastidio a un vecchio suo problema. Per fortuna sa anche come affrontarlo. Stiamo cercando di rimetterlo in pista il più in fretta possibile. Lui è molto attento e stamattina si è allenato al Viola Park".