Fiorentina, Guedes resta il primo nome per l'attacco: il Valencia vuole 20 milioni

Una delle priorità della Fiorentina su espressa richiesta da parte di Rino Gattuso è quella di sistemare gli esterni vista la rivoluzione tattica che cambierà volto ai viola nella prossima stagione. Il primo nome resta quello di Gonçalo Guedes, attaccante del Valencia che da settimane è finito nel mirino del tecnico calabrese. I primi approcci sono stati positivi, con gli spagnoli che hanno fatto una richiesta da 20 milioni di euro per lasciar partire il portoghese. La Fiorentina, in settimana ha incontrato il suo agente Jorge Mendes a Milano chiedendo di provare ad abbassare le pretese del club spagnolo. Barone e Pradè non vogliono spingersi così in alto per acquistare l'esterno e dunque hanno preso tempo per vedere se il prezzo potrà scendere nel corso dei prossimi giorni.