Fiorentina-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Jovic in panchina, esordio dal 1' per Hrustic

In campo tra poco più di un'ora Fiorentina e Verona, avversarie al Franchi nel settimo turno di Serie A. Vincenzo Italiano sorprende con le sue scelte, affidandosi ad un tridente 'leggero' e sacrificando Jovic, che si accomoda in panchina. Esordio da titolare nei gialloblù per Ajdin Hrustic, che affiancherà Kevin Lasagna alle spalle dell'unica punta Henry.

Di seguito gli schieramenti scelti dai due tecnici:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouamé, Sottil.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Coppola; Depaoli, Ilic, Tameze, Lazovic; Hrustic, Lasagna; Henry.

Allenatore: Gabriele Cioffi.