TMW Fiorentina on fire. Dopo De Gea anche il centrocampista: accordo in arrivo per Richardson

Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato in queste ore. Dopo aver definito i dettagli del prossimo arrivo di David De Gea da svincolato per la porta, con lo spagnolo che firmerà un contratto di un anno più uno di opzione, i dirigenti gigliati hanno dato l'ultima accelerata anche per un altro acquisto.

Dal Reims ecco Amir Richardson

Il direttore sportivo Daniele Pradè infatti sta definendo gli ultimi dettagli dell'operazione col Reims per l'arrivo, a titolo definitivo, di Amir Richardson, mediano classe 2002 che ha appena giocato (e vinto) la finalina ai Giochi Olimpici contro l'Egitto, portando a casa la medaglia di bronzo. Un'operazione oramai in dirittura d'arrivo per una cifra complessiva intorno ai 10 milioni di euro.

Cresce l'attesa per Albert Gudmundsson

Parallelamente sono proseguiti i contatti per Albert Gudmundsson del Genoa. Il talento islandese è il prescelto per sostituire il partente Nico Gonzalez, con l'argentino che è sempre più vicino al passaggio alla Juventus. L'irruzione dell'Atalanta su Mateo Retegui dopo l'infortunio di Scamacca ha rallentato le operazioni, ma già nelle prossime ore i dirigenti di Rocco Commisso riprenderanno i discorsi da dove erano stati lasciati pochi giorni fa. Col classe '97 che, salvo sorprese, arriverà in riva all'Arno per 25 milioni di euro complessivi suddivisi in 7 per il prestito oneroso più ulteriori 18 per il riscatto al termine della prossima stagione.