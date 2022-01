Fiorentina, Ikoné rialza la testa dopo il brutto ko con il Torino: "Ci rifaremo"

Nell'ultima gara persa dalla Fiorentina a Torino per 4-0 ha fatto il suo esordio in maglia viola Jonathan Ikone. L'attaccante viola, dopo la brutta sconfitta rimediata, ha postato una foto sul suo account Instagram con scritto "Ci rifaremo" in segno di voglia di riscatto immediata, Giovedì la squadra di Italiano affronterò il Napoli negli ottavi di Coppa Italia.