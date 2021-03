Fiorentina, il 3-0 alla Juve e il 6-0 subito a Napoli: Prandelli si dimette con la media di 1 punto a partita

vedi letture

21 partite in campionato, con 5 vittorie, 10 sconfitte e 6 pareggi e una media di un punto esatto a partita. Questo è lo score di Cesare Prandelli dal ritorno in viola avvenuto in panchina contro il Benevento il 22 novembre scorso e di fatto, terminato domenica scorsa nella partita interna persa contro il Milan. Un rendimento che non ha portato la Fiorentina fuori dalla lotta per la permanenza in A e soprattutto che ha spinto il tecnico, arrivato stremato fisicamente alla preparazione delle ultime partite, a farsi da parte in concomitanza con la sosta, forse anche per permettere al club di rispondere immediatamente a una situazione di palese emergenza. Lascia il club con 29 punti in classifica dopo averla presa ferma a 8 con la medaglia sul petto della vittoria per 3-0 ottenuta all'Allianz Stadium contro la Juventus ma anche con la brutta pagina del 6-0 subito al "Maradona" contro il Napoli. Nel mezzo anche la valorizzazione di Dusan Vlahovic, autore di 11 reti sotto la sua gestione ma anche le difficoltà con Amrabat, lasciato fuori recentemente dopo diverse prove incolore.