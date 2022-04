Fiorentina, il club vuole risposte a breve da Milenkovic. Intesa possibile, occhio alla Juventus

Tra le posizioni da monitorare in casa Fiorentina c’è quella di Nikola Milenkovic. Secondo La Nazione, la possibilità di una nuova intesa con il difensore serbo è concreta, oltre ad essere l’unica via percorribile per la permanenza a Firenze. Altrimenti ci si metterà al lavoro per la cessione: in Italia c’è la Juventus, ma in generale la preferenza va all’estero per poter monetizzare al meglio. E comunque c’è la volontà di risolvere la situazione prima del finale di campionato.