Fiorentina, il duplice valore di un punto (almeno) a Verona: imperativo non perdere

Hellas Verona-Fiorentina del Bentegodi è la partita che apre il lunedì della 24^ giornata di Serie A, alle 18:30 scendono in campo le due squadre che possono contare sulle sfide già disputate nel weekend dalle formazioni intorno in classifica e magari approcciarsi all'impegno con una qualche voglia di far calcoli. In casa Fiorentina, osservando la situazione, si può dire che l'imperativo sarà per prima cosa quello di non perdere, a meno che l'intenzione non sia complicarsi la fine di campionato.

Vietato riaprire il campionato. Almeno non verso il basso

L'andamento della stagione suggerisce a Italiano e i suoi ragazzi di concentrarsi maggiormente sugli impegni delle coppe, tra Europa e TIM Cup, anche se i risultati tutt'altro che col turbo di molte rivali momentanee (nessuno in quella zona di classifica ha vinto, Bologna a parte) potrebbero portare i viola al 12° posto, con tre punti. Per l'Europa, salvo altre penalizzazioni alla Juventus, sarà comunque molto, molto dura. Di sicuro sarà fondamentale non perdere per non ritrovarsi calati d'improvviso in una lotta salvezza neanche contemplata nella preparazione della stagione. La classifica ora impone attenzione: con il punto di Udine, lo Spezia dell'ex viola Semplici è adesso a -5 e, qualora dal Bentegodi emergesse un verdetto negativo, il rischio è di vedere le Aquile raggiunte dal Verona e una distanza verso le acque agitate, sia per punti che posizioni, drasticamente accorciata con ancora quasi un intero girone davanti entro cui doversi districare.