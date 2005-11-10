Ufficiale Il Catanzaro esaudisce il desiderio di Brighenti: è ufficiale il ritorno al Vicenza

I calabresi fanno sapere di "aver accolto la richiesta del calciatore di avvicinarsi ai propri cari". Ufficiale il passaggio ai veneti, sempre in Serie B.

Ritorno a Vicenza per l'esperto difensore Nicolò Brighenti (36 anni), che lascia a titolo definitivo il Catanzaro e fa il suo ritorno al Lanerossi, come già anticipato nei giorni scorsi, dove continuerà dunque a giocare nel campionato di Serie B.

Il comunicato d'acquisizione

Questa la nota dei biancorossi: "La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito dall’US Catanzaro Calcio 1929, a titolo definitivo fino al 30 giugno 2028, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Brighenti. Dopo la sua prima esperienza con la maglia del Lane tra il 2012 e il 2016, dove ha collezionato 92 presenze con 5 goal all’attivo, Nicolò ha poi militato tra le fila del Frosinone e del Catanzaro, distinguendosi per continuità, leadership e solidità difensiva. Bentornato a Vicenza, Nicolò!".

Il Catanzaro saluta e ringrazia

Il Catanzaro ha pubblicato a sua volta una nota per confermare la cessione: "US Catanzaro 1929 comunica di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Nicolò Brighenti al L.R. Vicenza. La società ha accolto la richiesta del calciatore di proseguire il proprio percorso professionale in una sede più vicina ai propri cari, in ragione di esigenze familiari. Nel corso delle quattro stagioni vissute in maglia giallorossa, Brighenti ha saputo distinguersi non solo per le sue qualità umane e professionali, ma anche per il profondo attaccamento ai colori del Catanzaro. Con impegno, serietà e spirito di sacrificio, è diventato un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio e un esempio per i compagni, conquistando l’affetto e la stima di tutto l’ambiente. L’US Catanzaro 1929 desidera esprimere a Nicolò il più sincero ringraziamento per il contributo offerto in questi quattro anni, durante i quali ha condiviso un percorso ricco di soddisfazioni e traguardi indimenticabili. A Nicolò Brighenti vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera e per il futuro suo e della sua famiglia, con la certezza che il legame costruito in questi anni con Catanzaro e con i suoi tifosi resterà sempre speciale".