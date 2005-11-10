Ufficiale Dolomiti Bellunesi, è fatta per un nuovo portiere: ecco l'arrivo di Sonzogni dal Mantova

Nuova esperienza per Luca Sonzogni. E' di queste ore, infatti, la notizia dell'ufficialità del suo passaggio alle Dolomiti Bellunesi. Di seguito la nota ufficiale pubblicata dal club veneto: "La seconda novità della Dolomiti Bellunesi arriva tra i pali. Il club, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Luca Sonzogni: classe 2004, approda a titolo definitivo dal Mantova, dopo l’ottima stagione vissuta all’Ospitaletto Franciacorta".

Le prime parole dopo l'annuncio

Ecco le prime dichiarazioni da nuovo portiere delle Dolomiti Bellunesi, ai canali ufficiali del club: "Mi considero un portiere coraggioso nelle uscite e a mio agio nel giocare con una linea difensiva alta. Inoltre mi piace partecipare alla costruzione del gioco con i piedi. ono un ragazzo tranquillo. Adoro stare con la famiglia e gli amici, ma anche creare un bel rapporto con il gruppo. Spero di poter indossare il 12, che porto ormai da diverse stagioni e al quale sono particolarmente legato.

Come squadra vogliamo migliorare il piazzamento dello scorso campionato e toglierci diverse soddisfazioni. A livello personale desidero continuare a crescere, dare il massimo ogni giorno e aiutare il collettivo con prestazioni solide, cercando di mantenere la porta inviolata il maggior numero di volte possibile".