Ufficiale Momento del grande salto per Ferretti della Reggiana: ha firmato il primo contratto da pro

Dopo tutta la trafila nelle giovanili e una stagione, la scorsa, da capitano in Primavera 2, il difensore Nicolò Ferretti ha firmato il suo primo contratto con la Reggiana

La Reggiana guarda al futuro e blinda uno dei suoi giovani più promettenti. Il club granata ha ufficializzato la firma di Nicolò Ferretti, difensore classe 2007 cresciuto interamente nel settore giovanile della società emiliana, che ha sottoscritto un contratto di apprendistato della durata di tre anni. Un riconoscimento importante per un percorso iniziato nel 2016 e proseguito fino alla fascia da capitano della Primavera 2 nella scorsa stagione.

Il comunicato della Reggiana

"Nicolò Ferretti firma in granata un contratto di apprendistato di durata triennale. Difensore classe 2007, nato a Campegine in Provincia di Reggio Emilia, è da sempre granata: dal 2016 ad oggi, ha compiuto con la maglia della Reggiana tutto il percorso di formazione con le squadre giovanili e ha indossato nella passata stagione la fascia da capitano della Primavera 2. Buona fortuna, Nicolò!".