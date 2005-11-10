Ufficiale Inter Women, colpo tra i pali: la portiera Forcinella firma fino al 2029

L'Inter Women ha ufficializzato l'ingaggio di Camilla Forcinella, nuovo rinforzo per la porta della formazione nerazzurra. Il portiere classe 2001 arriva dal Genoa e ha sottoscritto un contratto che la legherà al club fino al 30 giugno 2029.

Ad annunciarlo è stata la stessa società con una nota ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Camilla Forcinella. Il portiere classe 2001 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029".

Il percorso tra Verona, Juventus e Genoa

Nata a Trento il 22 giugno 2001, Forcinella è cresciuta nel settore giovanile dell'AGSM Verona, debuttando in Serie A nella stagione 2016/17 dopo il passaggio del titolo sportivo all'Hellas Verona.

Successivamente ha vestito le maglie di Fiorentina e Juventus, conquistando lo Scudetto 2021/22 con le bianconere. Nel 2023 il trasferimento al Genoa, dove ha collezionato 84 presenze in tre stagioni, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A ottenuta nel campionato 2024/25. Ora per lei si apre una nuova avventura con la maglia dell'Inter Women.