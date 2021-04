Fiorentina, il futuro di Ribery resta tutto da scrivere ma l'addio non è scontato

Frank Ribery è il volto della Fiorentina targata Commisso. È stato il primo acquisto mediatico della nuova proprietà e anche se la fortuna non ha aiutato il francese ad imporsi con continuità, è innegabile che sia diventato un faro nelle difficoltà viola. A fine stagione il suo contratto andrà in scadenza, cosa succederà? Difficile dirlo adesso, considerando che il francese si è messo in testa di trascinare quanto prima la squadra alla salvezza e solo dopo sarà disposto a mettersi a un tavolo con i dirigenti e con Commisso in persona per ritrattare il futuro. L'opzione di un rinnovo non è assolutamente da scartare, anche lo stesso Ribery pur non parlandone mai apertamente, ha sempre tenuto in ballo questa ipotesi. A Firenze si trova benissimo e non disdegnerebbe l'idea di far parte di un rilancio della squadra dopo due anni di difficoltà. Ovviamente dal canto suo, la Fiorentina gli chiederà di abbassare decisamente l'attuale ingaggio da 4 milioni netti a stagione e lui dovrà accettarlo. Se le parti non si verranno incontro o se decideranno di comune accordo di interrompere la collaborazione, ecco che l'ipotesi principale sarebbe quella di tornare in Germania, dove ha lasciato la famiglia e dove ha avuto le migliori soddisfazioni in carriera. Altrimenti, non è da sottovalutare il Monza. L'amico Boateng lo sta tartassando per proporgli di far parte del progetto di Berlusconi, se riuscissero a centrare la Serie A, un pensierino ce lo farà di sicuro.