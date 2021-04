Fiorentina, il Marsiglia vuole più concorrenza in porta: l'obiettivo è Lafont

Secondo L'Equipe, Alban Lafont è il principale obiettivo del Marsiglia in vista della prossima stagione. Con il secondo portiere Yohann Pelé in scadenza e con la volontà di Sampaoli di avere più concorrenza nel ruolo alle spalle di Mandanda, il giovane portiere attualmente in prestito al Nantes ma di proprietà della Fiorentina è in cima alla lista del ds Longoria, che tra l'altro ha ottimi rapporti con il club viola con cui a gennaio ha chiuso l'affare Lirola.