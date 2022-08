Fiorentina, il Nottingham Forest su Biraghi: no ad una prima offerta da 6 milioni di euro

Alla disperata ricerca di un laterale sinistro di difesa (dopo aver già incassato il rifiuto di Moreno del Betis e aver sondato il Chelsea per Emerson), il Nottingham Forest guarda anche in Italia e alla Fiorentina. Presentata alla società viola una proposta da 6 milioni di euro per Cristiano Biraghi, con un rifiuto immediato dato in risposta da Barone e Pradè. C'era già anche l'intesa di accordo contrattuale con il calciatore, per un quadriennale da oltre 10 milioni netti totali.