Fiorentina, il piano di Commisso per tenere Vlahovic: ingaggio triplicato e garanzie di rilancio

Non è solo il protagonista della Fiorentina: in questo momento, con le dovute proporzioni, quello di Dusan Vlahovic è uno dei volti più rappresentativi dell'intera Serie A. Tra i giocatori più in forma del campionato, il serbo ha raggiunto quota 21 gol in viola, traguardo considerevole se si considera la giovane età e che solo in quattro prima di lui ci sono riusciti. Inevitabile che le attenzioni di grandi realtà si stiano posando sul suo conto: la Fiorentina, in tal senso, deve giocoforza intervenire sul suo contratto da 800mila euro in scadenza nel 2023. Rocco Commisso in questi giorni di permanenza italiana si sta coccolando personalmente il suo centravanti, col quale ha avuto modo di scherzare sull'aumento di prolificità a seguito dei palleggi condivisi. Ora prepara il rilancio, strutturato su due punti principali ben precisi: un ingaggio che andrà almeno triplicato (l'idea sarebbe assestarsi sui 2,5 milioni annui a fronte dei 3 richiesti) ma soprattutto garanzie tecniche ineludibili, che passeranno anche e soprattutto dal nome del nuovo tecnico. C'è chi parla anche di una clausola rescissoria, soluzione che non troverebbe pieno favore presso il presidente viola. Con la salvezza che ormai è ben più vicina, comunque, finalmente programmare il futuro a Firenze e dintorni non suona più come una parolaccia. Pensare che questo oggi possa prescindere da Vlahovic, beh, pare invece utopia.