Fiorentina, il presidente dell'OM Longoria esce allo scoperto per Lirola: "Vorremmo riaverlo"

L'Olympique Marsiglia conferma la trattativa in corso per il ritorno dalla Fiorentina, questa volta a titolo definitivo, di Pol Lirola. A farlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Konrad de la Fuente, è stato lo stesso presidente Pablo Longoria: "Sulla fascia destra ci manca qualcosa, è ovvio. E per Pol Lirola abbiamo parlato e discusso. Qui ha lasciato un'ottima impressione, ha concluso bene la stagione. Saremmo felici di averlo, ma ci sono determinate dinamiche di mercato e ora è sotto contratto con un altro club", ha dichiarato.