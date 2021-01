Fiorentina, il Real Madrid spara alto per l'obiettivo Alvaro Odriozola: 20 milioni di euro

Il Real Madrid fissa il prezzo per Alvaro Odriozola. Come riporta il portale spagnolo Fichajes.com, il club merengue valuta infatti ben 20 milioni di euro il laterale classe 1995. Lo spagnolo, ceduto in prestito al Bayern Monaco nella scorsa stagione, fu acquistato dai blancos nell'estate 2018 per 30 milioni e in questa finestra di mercato è stato accostato - tra le tante - anche alla Fiorentina e al Milan in Italia.