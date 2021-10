Fiorentina, il Tottenham si tira fuori dalla corsa per Vlahovic. Paratici: "Non rientra nei nostri piani"

Il Tottenham, per il momento, si tira fuori dalla corsa per Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina ha recentemente rifiutato ogni offerta per il rinnovo da parte del club di Commisso. A dirlo è il direttore generale degli Spurs Fabio Paraticidirettamente dal Festival dello Sport a Trento: "Il profilo del serbo piace a tanti, ma per ora non rientra nei piani del Tottenham"