Fiorentina, il treno per la salvezza passa da Benevento. Prandelli ritrova il centrocampo

Domani pomeriggio buona parte della salvezza della Fiorentina passa da Benevento, o meglio potrebbe passarci. No, non matematicamente visto che di fatto nessuno dei tre risultati possibili andrebbe ad incidere così significativamente sull'attuale classifica viola. Ma un conto sono i punti, un altro quello slancio morale, e di conseguenza anche tecnico, che a Firenze vanno cercando ormai da diverso tempo senza successo. Limitando lo sguardo al solo Prandelli(bis), è passato esattamente un girone dal suo approdo - esordì perdendo in casa 0-1 con le Streghe - e il rendimento è stato fin qui molto deludente, tanto da viaggiare con una media punti di 0.94, tutt'altro che esaltante. In arrivo, volendo, c'è però un treno: quale migliore occasione della sfida contro una diretta concorrente che, sembra paradossale ma è così, sta vivendo difficoltà uguali se non maggiori alla Fiorentina? La prospettiva viola potrebbe così mutare, ma anche in negativo in caso di sconfitta: per un impegno tanto importante Prandelli registra una serie di sospiri di sollievo per quanto riguarda il centrocampo, punto nevralgico. Recuperati Bonaventura e Amrabat, oltre al tornato titolare Pulgar, anche Castrovilli sta iniziando a regalare buone sensazioni, e proverà ad essere della partita. Per un incontro che potrebbe spostare più di una lancetta, è utile avere tutte le forze disponibili.