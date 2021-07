Fiorentina, il Venezia vuole ancora Maleh. Ma Italiano lo valuterà durante il ritiro

Il futuro con la maglia della Fiorentina di Youssef Maleh è ancora tutto da decifrare. Acquistato lo scorso gennaio dal Venezia, il club lagunare vorrebbe riaverlo in prestito anche per la stagione del ritorno in Serie A. L'idea del nuovo allenatore gigliato Vincenzo Italiano però è quella di valutarlo con la dovuta calma durante il ritiro: solo a quel punto la Fiorentina deciderà se farlo partire nuovamente in prestito o se farlo restare a Firenze. A riportarlo è il Corriere dello Sport.