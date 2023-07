ufficiale Barcellona, arriva un baby difensore dalla Svizzera per le giovanili

Ufficiale un nuovo rinforzo per il Barcellona, un giovanissimo prospetto che inizierà il suo percorso all'interno delle squadre giovanili blaugrana. Come reso noto dallo stesso, in Catalogna arriva il baby difensore svizzero (con doppio passaporto bosniaco) Eman Kospo, classe 2007.

Kospo è stato prelevato dal Barca dalla squadra giovanile dello Zurigo in Svizzera, dove era arrivato fino all'Under 16, e ha firmato un contratto triennale fino al 2026. Condividendo su Instagram il momento dello scatto, ha scritto: "Ciao Culè, è un sogno che diventa realtà! Felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista per il Barcellona, ringrazio la mia famiglia e i miei agenti per aver reso possibile questa nuova sfida!".