Fiorentina in ritiro pre-Bologna: scelta della squadra per centrare presto l'obiettivo salvezza

vedi letture

Da ieri sera giocatori e staff della Fiorentina sono rimasti insieme in ritiro. Come spiega La Gazzetta dello Sport attraverso le parole di Beppe Iachini in conferenza, la decisione è stata della squadra che vuole restare concentrata sull'obiettivo salvezza. Dopo i 4 punti conquistati con Verona e Juventus nelle ultime due partite, un’altra bella fetta di salvezza passa dalla sfida di domani. Viola senza i soliti Kokorin e Borja Valero, con Venuti non al meglio, ma con lo straordinario Vlahovic di questo periodo, issatosi a 17 reti tra i marcatori.