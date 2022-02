Fiorentina, incontro con l'intermediario di Odriozola: l'obiettivo è arrivare alla conferma

La Fiorentina ha avviato le trattative per provare ad arrivare alla conferma di Alvaro Odriozola, acquistato in prestito secco nella scorsa estate dal Real Madrid. I dirigenti viola hanno incontrato questa mattina il noto agente e intermediario Beppe Bozzo, che in agosto ha gestito l'arrivo del calciatore basco a Firenze. Il club di Commisso ha espresso la volontà di trattenere il terzino, complice anche la volontà dello stesso calciatore di restare in viola. Ovviamente però la Fiorentina dovrà fare i conti con il Real Madrid, che attualmente non ha ancora deciso cosa fare con Odriozola, soprattutto dopo essere rimasto scottato dalle operazioni Theo Hernandez e Hakimi. Non solo, anche gli eventuali costi dell'operazione, che al momento sono quantificabili in 20 milioni di euro, non agevolerebbero la trattativa. In ogni caso le parti, dopo questo colloquio esplorativo, sono ottimiste ma solo nei prossimi mesi si capiranno meglio la strategia dell'una e dell'altra parte e soprattutto il destino del calciatore. A riportarlo è Firenzeviola.it.