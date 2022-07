Fiorentina, incontro dirigenza-ag. Milenkovic: rinnovo o cessione a una big per 15-20 mln

La Fiorentina prova a trattenere Nikola Milenkovic, per mettere fine alle tante voci di mercato e nelle ultime ore ci sono stati una serie di contatti tra l’entourage del difensore serbo e il club, faccia a faccia dai toni assolutamente distesi nel corso dei quali la Fiorentina ha ribadito tanto a Fali Ramadani, agente del difensore, quanto al classe ‘97 di voler ancora puntare sul centrale per gli anni avvenire (il club avrebbe fatto sapere di essere pronto ad estendere il contratto per altre tre stagioni a cifre superiori rispetto a quelle attuali).

Via in caso di offerta da 15-20 milioni.

Dall'altra parte, secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, l'agente del serbo ha ricordato al club viola l’importanza del patto verbale stipulato un anno fa, quando al momento del rinnovo di contratto fino al 2023 la società di Commisso si era detta disponibile ad accontentare il giocatore nel caso in cui - dodici mesi dopo - sul suo conto ci fosse stato l’interesse di una grande squadra disposta a spendere tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una posizione che Ramadani ha ribadito alla dirigenza viola (nelle persone del dg Barone e del ds Pradè) e che dunque lascia ancora aperti tutti gli scenari possibili.