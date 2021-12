Fiorentina, Italiano gira tutti ma Amrabat e Kokorin sono con un piede fuori dalla porta

vedi letture

Vincenzo Italiano ha rilanciato la Fiorentina dopo anni difficili e la classifica parla chiaro: +11 punti rispetto a quelli conquistati un anno fa. Il tecnico, arrivato dallo Spezia, è uno di quelli che ama coinvolgere più giocatori possibili, ma come in tutte le rose anche in quella viola c'è chi è rimasto più ai margini del progetto tecnico.

Kokorin - È l'escluso per eccellenza nel girone d'andata strepitoso della Fiorentina. Tra infortuni e un ambientamento complicatissimo, anche a causa della lingua, il suo impiego è stato quasi nullo: 28 minuti in campionato e 76 in un'unica partita di Coppa Italia contro il Benevento. I viola sono da tempo alla ricerca di un nuovo vice-Vlahovic e il suo addio è scontato. Potrebbe tornare in Russia, ma il suo contratto da 1,8 milioni a stagione blocca ogni trattativa. L'ipotesi della rescissione, non è da scartare.

Benassi - Tornato in attività dopo un anno di assenza a causa di problemi fisici, ha iniziato la stagione con qualche sporadica presenza, compresa la gara persa contro l'Inter giocata da titolare ma nell'inedita posizione di terzino destro. Italiano lo vede come un jolly, ma nelle ultime 9 partite non l'ha mai impiegato nemmeno per un minuto. Il suo agente ha già fatto visita ai vertici viola, l'addio a gennaio, magari in prestito, è una possibilità.

Amrabat - Arrivato nell'estate del 2020 come primo vero acquisto top dell'era Commisso, con tre tecnici ha avuto le stesse difficoltà a inserirsi e a trovare il ruolo giusto per rendere come ai tempi del Verona. Né con Iachini, né con Prandelli, né con Italiano, ha convinto a pieno. I minuti giocati sono solo 290 in Serie A, con una sola partita giocata da titolare nella sconfitta subita dai viola contro il Venezia al Penzo (cambio al 56'). Dopo che in estate era voluto restare per ritagliarsi lo spazio giusto, a gennaio mentre sarà impegnato in Coppa d'Africa col Marocco, cercherà una nuova squadra. Juric lo vuole al Torino ma la Fiorentina non lo svenderà.