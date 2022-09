Fiorentina, Italiano non si nasconde: "Non riusciamo ad accenderci e sono preoccupato"

È un Vincenzo Italiano visibilmente preoccupato quello che si è presentato ai microfoni di Sky al termine della sconfitta contro il Basaksehir di stasera: "Non riusciamo a trovare qualcosa che ci possa accendere. Non avevamo fatto una brutta partita fino al loro primo gol: abbiamo regalato il calcio d'angolo che ha portato all'uno a zero. Non riusciamo ad accenderci. il problema è questo. Sono preoccupato: gli avversari si preparano per metterti in difficoltà e noi adesso non riusciamo a trovare il guizzo per cambiare a livello mentale l'andamento delle nostre partite. Le qualità le abbiamo, dobbiamo trovare il modo per tirarle fuori", ha detto il mister della Fiorentina.