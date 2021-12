Fiorentina, Italiano: "Sostituzione di Vlahovic? Pace già fatta, mi offrirà una cena"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro il Sassuolo: "Adesso si finirà di chiedere perché la Fiorentina non pareggia mai. Abbiamo rischiato di andare sotto 3-0 ma siamo stati bravi a non permettere al Sassuolo di non farci male nel secondo tempo. Meritavamo di riaprire la partita già nel primo tempo, la reazione è stata straordinaria: sono contento, sono stati i giocatori a darmi un'ulteriore carica. Si vedeva che c'era tanta voglia di recuperare, complimenti a tutti i miei ragazzi: senza l'espulsione di Biraghi, avremmo potuto affondare ancora. Stavo già preparando la sostituzione di Sottil, che avrebbe potuto mettere in difficoltà il Sassuolo nei minuti finali: in dieci uomini siamo stati bloccati, ho dovuto togliere Saponara che aveva avviato la rimonta ma ci teniamo il punto. La squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vista, se avessimo vinto lo stadio probabilmente sarebbe esploso: ci proveremo alla prossima gara".

Un commento sulla sostituzione di Vlahovic?

"Vlahovic avrebbe dettato qualche palla in verticale, ma poi avremmo difeso con due uomini. Con Boga e Defrel c'è da stare attenti, mancavano tre minuti: abbiamo già fatto pace, mi offrirà una cena".

E sull'espulsione di Biraghi?

"Rimanere in inferiorità numerica è la massima pena per una squadra, in Serie A si perdono il 99.9% delle partite quando si gioca con l'uomo in meno. Biraghi stava andando in protezione della palla, Berardi ha abbassato la testa ed è stato colpito in faccia. A tutti gli ammoniti chiedo sempre tanta attenzione, in undici contro undici potevamo andare a vincere questa partita".

Quanti giocatori avrebbe voluto sostituire nel primo tempo?

"Anche con la Sampdoria eravamo partiti in modo diverso dal solito. Il Sassuolo ci lasciava palleggiare coi due centrali, noi non andavamo velocissimi sulla palla in verticale: se tutto rallenta, facciamo fatica con le mezzali e con i terzini. E' bello che chi subentra cambia le partite, chi va in campo riesce sempre a incidere. Sono dispiaciuto per Saponara perché sono convinto che avrebbe potuto tirare fuori dal cilindro qualche altra bella giocata, ma per oggi va bene così".

Cos'è cambiato nella Fiorentina di quest'anno?

"Oggi, quando sono uscito dagli spogliatoi, ero curioso di sapere quante persone ci fossero sugli spalti. La gente ha ritrovato entusiasmo, arriva allo stadio per trascinarci e questo è bellissimo: tutto va alimentato, dipende da noi e stiamo dando risposte straordinarie alla piazza. La squadra cresce sotto tutti i punti di vista: ci sono qualità e giocatori forti sia tecnicamente che fisicamente. Possiamo ancora migliorare, siamo contenti ma dovremo ricercare qualcosa in più".