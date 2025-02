Fiorentina, Kean ci prova per l'andata col Panathinaikos: in queste ore nuovi accertamenti

Domani sera nell'anticipo di Serie A contro il Lecce la Fiorentina dovrà fare a meno del suo bomber Moise Kean, dopo il colpo al volto ricevuto contro il Verona ed il conseguente ricovero in ospedale per accertamenti.

Nei prossimi giorni l'ex Juventus, scrive oggi La Nazione, farà ulteriori accertamenti anche per valutare l'evoluzione clinica del suo problema. E solo a quel punto si potrà dare una direzione precisa al suo rientro in campo: come detto contro il Lecce non sarà convocato, ma se gli esami dovessero andare nel modo giusto l'idea è quella di provare a recuperarlo per la sfida di giovedì 6 marzo contro il Panathinaikos, andata degli ottavi di finale di Conference League.

Ieri il tecnico Raffaele Palladino aveva utilizzato la prudenza parlando del suo caso, non dando riferimenti precisi sul possibile rientro in campo: "Ha avuto un trauma cranico: lui sta meglio ma ha bisogno di un po' di riposo. Nei prossimi giorni saranno fatte le dovute valutazioni su quando ricomincerà ad allenarsi. Se ne occupa però il dottore, noi speriamo di recuperarlo prima possibile. Come sostituirlo? Ho provato varie soluzioni: Zaniolo è una di queste, come Beltran e Caprini. Domani c'è un altro allenamento, sceglieremo la cosa più idonea per il momento".