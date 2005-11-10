Ufficiale
Cesena, arriva un giovane portiere dalla Fiorentina: è Tommaso Mazzi
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Il classe 2008 lascia il club viola per approdare in quello romagnolo
Dopo quattro anni, era arrivato nel 2022 dal Roselle, il giovane portiere Mazzi lascia la Fiorentina – dove ha collezionato 23 presenze con l’Under 17 e 13 con l’Under 18 – per approdare in Serie B, anche se inizialmente sarà in forza a una delle formazioni giovanili, e vestire la maglia del Cesena.
Lo comunica il club viola con la seguente nota sul proprio sito ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive del portiere classe 2009 Tommaso Mazzi al Cesena FC”.
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